DAX knackt 13.500 Zähler- Marke

Auch zum Mittag hin zeigt sich der Deutsche Leitindex freundlich gestimmt. Die Veröffentlichung der US- Arbeitsmarktdaten sorgt jedoch vorerst für den Tritt vom Gaspedal. Die Jahresendrallystimmung scheint noch längst nicht ihren Zenit erreicht zu haben und könnte sich auch in der kommenden Handelswoche weiter verstärken.

Der um 13:30 Uhr veröffentlichte US- Arbeitsmarktbericht sollte die amerikanische US- Notenbank in ihrer aktuellen positiven Einschätzung in Bezug auf die US- Konjunktur bestätigen. Der US- Währungshüter muss vor allem im Hinblick auf die kommende Dezembersitzung eine mögliche Zinserhöhung verteidigen.