DAX knackt 13.000 – Wirecard fliegt

Positives Signal für die anstehende Börsenwoche? Gegen Mittag knackte der DAX kurzzeitig die Marke von 13.000 Punkten. Stützend wirken Aussagen von EZB-Vizepräsident Guindos, wonach der Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal nicht so stark ausfallen dürfte wie angenommen. Im Fokus steht auch der EU-Gipfel, auf dem über die Verteilung des 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise entschieden werden soll.Meistgehandelter Wert und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart ist heute mit einem Plus von 7,4% die BioNTech-Aktie. Das Mainzer Unternehmen schloss mit Großbritannien eine erste Liefervereinbarung zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Sollte das BioNTech-Mittel zugelassen werden, würden in den Jahren 2020 und 2021 30 Millionen Dosen ausgeliefert werden.Die Wirecard-Aktie verabschiedet sich heute mit einem Minus von 17,6% deutlich von der Marke von zwei Euro – und im August wahrscheinlich aus dem DAX. Zwar würde Wirecard nach den momentanen Regeln erst am 21. September aus dem deutschen Leitindex fliegen, allerdings plant die Deutsche Börse derzeit, die Zugehörigkeitsregeln des DAX zu ändern. Abgesehen von der Insolvenz ist Wirecard auch aufgrund seines Börsenwerts von nur noch 260 Millionen Euro kein Kandidat mehr für die erste deutsche Börsenliga.Den nach BioNTech höchsten Umsatz in Stuttgart fährt am Montag bei 234,80 Euro und einem Minus von 0,5% die Aktie der Münchener Rück ein. Ende letzter Woche hob das Analysehaus RBC sein Kursziel von 230 auf 275 Euro an und beließ die Münchener Rück auf „Outperform“. Auch die Investmentbank Barclays hob das Kursziel für die Münchener Rück von 244 auf 247 Euro an, die Einstufung bleibt bei „Overweight“.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.