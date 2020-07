DAX knackt die 12.500er Marke – Das „V“ nimmt immer mehr Gestalt an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat in den vergangenen Wochen drei Mal die Marke von 12.000 Punkten getestet und es kam zu keinen weiteren Verkäufen unter diesem Niveau. Im Gegenteil: Die Anleger, die auf Rückschläge warteten, standen jedes Mal bereit, Aktien zu kaufen und festigten somit die Unterstützung. Nach dem Aufbau des stabilen Trends in den vergangenen Tagen versucht es der DAX nun folgerichtig mit dem Ausbruch nach oben. Hält sich der Markt über 12.500 Punkten, ist die nächste Anlaufstelle das Rally-Hoch bei 12.900 Zählern.Auch die gestern für Juni gemeldeten Arbeitsmarktdaten aus den USA waren weitaus besser als erwartet und damit ein weiteres Puzzle für das Bild einer V-förmigen Erholung, die durchaus noch nicht vollständig in den Aktienkursen eingepreist wurde. Sollte es tatsächlich so kommen, ist noch viel Luft nach oben. Die Investoren hoffen jetzt auch darauf, dass sich die Entwicklung in der anstehenden Berichtssaison bestätigt. Zwar werden die Quartalszahlen der Unternehmen noch nicht toll aussehen. Sie könnten aber weniger schlecht ausfallen als befürchtet, während die Ausblicke für einige Fantasie sorgen könnten.Das Szenario eines starken wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Corona-Crash hat durch die jüngsten Wirtschaftsdaten noch ein paar mehr Anhänger an der Börse bekommen. Eine Trendwende im DAX ist nicht zu sehen. Der Aufwärtstrend ist intakt. Wenn die 12.500er Marke als Unterstützung verteidigt werden und ein erneuter Rücklauf vermieden werden kann, dürfte sich der Aufwärtstrend in der kommenden Handelswoche fortsetzen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.