DAX knackt 11.000-Punkte-Marke – Hoffnung auf Covid-19-Medikament beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Aktienkäufer rund um den Globus werden derzeit von Nachrichten zu potenziellen Coronavirus-Medikamenten angezogen wie die Motten vom Licht. So auch heute Nachmittag, als bekannt wurde, dass eine klinische Studie des Ebola-Medikaments Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead den „primären Endpunkt“ und damit einen Zwischenerfolg erreicht habe.Die US-Gesundheitsbehörde könne das Medikament in Notfällen bald auch zur Behandlung von COVID-19-Erkrankten zulassen, so die Hoffnung nicht nur der Gilead-Aktionäre. Auch am Gesamtmarkt kam die Nachricht gut an und hievte den Deutschen Aktienindex über die Marke von 11.000 Punkten.Damit hat der Index aus technischer Sicht im Verlauf der Rally ein neues Hoch erreicht und den Weg frei gemacht bis in die Region um 11.500 Zähler. Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks erreicht in diesen Tagen ihren Höhepunkt. Ganz große und vor allem unerwartete Enttäuschungen sind bislang ausgeblieben, auch weil die Erwartungen schon im Keller waren. Dort lagen diese auch, was das Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal anging. Und das Ergebnis war mit einem Minus von 4,8 Prozent sogar noch einen Tick schlechter, was der guten Stimmung an der Börse allerdings nichts anhaben konnte.Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung heute Abend könnte die Fahrt nach oben aber noch einmal holprig werden, zumal die Wall Street bereits weiter fortgeschritten in ihrer Rally ist. Große neue Ankündigungen sind von der heutigen Sitzung auch nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte die Fed ihre generelle Handlungsbereitschaft in der Krise verkünden und weitere Maßnahmen nicht ausschließen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.