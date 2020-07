DAX klopft an der 13.000 an – Quartalszahlen übertreffen zu tiefe Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat es heute den großen Indizes an der Wall Street gleichgetan und das Hoch aus der Erholungsrally von Anfang Juni überboten. Damit ist zumindest aus charttechnischer Sicht Entwarnung hinsichtlich einer möglichen stärkeren Korrektur gegeben und der Weg frei in Richtung Rekordhoch. Unmittelbar droht jetzt keine Top-Bildung mehr, der Aufwärtstrend im DAX kann als gesund und intakt angesehen werden.Nach der Nachricht über Modernas positive Studienergebnisse zu einem Corona-Impfstoff legte heute AstraZeneca ebenfalls mit Erfolgen bei der Entwicklung von Covid-19-Antikörpern nach. Die Zahl der Unternehmen mit aussichtsreichen Kandidaten in der Produkt-Pipeline wird damit immer größer und es wächst die Hoffnung der Anleger, dass es am Ende etwas Wirksames im Kampf gegen das Coronavirus geben wird, so dass das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zur Normalität zurückkehren kann.Zudem zeigen die Quartalszahlen, die aus den Unternehmen jetzt eintreffen, überraschend hohe Gewinnsprünge und auch die Umsätze liegen größtenteils über den Erwartungen. Damit wird immer klarer, dass der Markt die Berichtssaison womöglich zu pessimistisch sieht. Die Zahlen sind am Ende größtenteils weniger schlecht als befürchtet und das scheint in den Kursen nicht enthalten zu sein, da die entsprechenden Aktien positiv auf die Ergebnisse reagieren. Eine Ermüdung der Rally wird dann wahrscheinlicher, wenn gute Nachrichten verkauft werden. An diesem Punkt ist der Markt scheinbar noch nicht angelangt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.