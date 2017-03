DAX klettert zum Quartalsende auf Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zeigt sich heute insgesamt zwar wenig verändert. Dennoch erreichte das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag mit 12.267 Punkten ein neues Jahreshoch.Unterstützung erhält der Aktienmarkt von der Währungsseite. So hat sich der Euro weiter abgeschwächt. Die Gemeinschaftswährung notierte am frühen Nachmittag bei 1,0680 US-Dollar. Zum Handelsschluss am Donnerstag hatte der Kurs bei 1,0725 US-Dollar gelegen.Spekulationen um eine nahende Straffung der Geldpolitik haben einen weiteren Dämpfer erhalten. Die vorläufigen Inflationsdaten im Euro-Raum für den Monat März lagen deutlich unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB).Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer Teuerungsrate von 1,8 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Preise mit 2,0 Prozent so kräftig angezogen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Die EZB peilt einen Wert von rund zwei Prozent an, den sie als ideal für die Wirtschaftsentwicklung ansieht.Grund für die nachlassende Inflation im März ist die Tatsache, dass die Energiepreise nicht mehr so stark steigen. Die Kosten lagen nur noch um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem es im Februar noch 9,2 Prozent waren. Dienstleistungen verteuerten sich diesmal um 1,0 Prozent. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak kosteten 1,8 Prozent mehr.Das erste Börsenquartal 2017 bescherte dem DAX seit Jahresbeginn einen Zuwachs von fast sieben Prozent. Ein Test des Allzeithochs bei 12.390,75 Punkten ist für viele Experten nur noch eine Frage der Zeit. Deshalb schauen die Börsianer vorsichtig optimistisch in das zweite Quartal.Ähnlich gut lief es zuletzt für den EuroStoxx 50. Auch dieser konnte seit Jahresbeginn um mehr als sechs Prozent zulegen. Insbesondere seit Mitte Februar ging es für den europäischen Leitindex immer steiler nach oben. Im Gegensatz zum DAX ist der EuroSTOXX 50 jedoch noch weit von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt.Die Aussicht auf weitere Gewinn- und Umsatzsteigerungen lässt viele Anleger bei Nemetschek einsteigen. Die Titel sprangen bisher um 8,2 Prozent auf 55,70 Euro nach oben und setzten sich damit an die Spitze des TecDAX.Nemetschek erwartet für 2017 zweistellige Wachstumsraten für Umbau und Ergebnis. Die Dividende soll auf 0,65 Euro je Aktie steigen.