DAX klettert wieder über 12.000 Zähler - US-Börsen als Impulsgeber

Zur Wochenmitte haben die Bullen wieder das Ruder übernommen und der DAX hat die Marke von 12.000 Punkten zurückerobert. Für Rückenwind sorgen die US-Futures, die für den Handelsstart in den USA ein deutliches Plus versprechen. So legt der Future auf den Dow Jones Index knapp ein Prozent auf 26.332 Zähler zu – nachdem es am Dienstag in der regulären Börsenzeit für den Index noch gut ein Prozent runter ging auf 26.118 Punkte. Schwache Konjunkturdaten und aufkommende Rezessionsängste hatten nach dem verlängerten Wochenende auf die Stimmung gedrückt.

Der Aktienmarkt in Tokio hat heute uneinheitlich tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss leicht höher bei 20.649 Zählern. Der breiter gefasste Topix verlor 0,2 Prozent auf 1506 Zähler.