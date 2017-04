DAX klettert (fast) auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es waren nur noch 16 Punkte, die vorbörslich in der Indikation fehlten für ein neues DAX-Rekordhoch. Wir glauben fest, dass der Markt es zumindest “sehen will”, ganz gleich ob kurzfristig die Lage überhitzt ist und ob es womöglich unvernünftig ist, jetzt dem Markt hinterher zu rennen. Doch abseits des Rekordhochs gibt es noch weitere Themen, die unbedingt anzusprechen sind diese Woche. Der Devisenmarkt richtet sich neu aus, zwischen Grammer und VW droht ein richtiger Streit, da Grammer bald von Investoren regiert wird, die VW letztes Jahr mit Streiks richtig Ärger machten. Aurelius muss sich gegen die Attacken wehren, wir bringen da Licht ins Dunkel dieser Woche – eine erste LAGEANALYSE erfolgt Montag ABEND um 18 Uhr im Webinar. Dazu steht die Dividendensaison an, ein Ölpreis über 50 Dollar und ganz viel mehr – alles in unseren Webinaren intensiv erklärt für Trader und Investoren.

