DAX klettert auf neues Jahreshoch

Vor dem langen Osterwochenende legte der DAX zunächst eine Verschnaufpause ein und gab zum Start einige Punkte ab. Nach sechs Tagen mit Kursgewinnen war das allerdings wenig verwunderlich. Denn auch an anderen Aktienmärkten nahmen Anleger ein paar Gewinne mit. So beispielsweise am japanischen Aktienmarkt – der Nikkei Index verlor am Donnerstag rund 0,8 Prozent.Um die Mittagszeit zogen die Notierungen dann aber wieder an und der DAX kletterte über die Marke von 12.200 Punkten. Auch in den USA haben die Futures nach anfänglichen leichten Kursabschlägen mittlerweile ein kleines Kursplus erreicht. Am Mittwoch kletterte der Nasdaq 100 zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch bei 7.715 Punkten. Dazu trug auch der Kurssprung in der Qualcomm-Aktie bei.Apple und Qualcomm haben sich überraschend nach ihrem zweijährigen Patentstreit geeinigt. Alle Klagen werden fallengelassen. Das ließ die Qualcomm-Aktie über 20 Prozent nach oben schießen, die Apple-Papiere legten nur leicht zu. Für Qualcomm war der Streit eine hohe finanzielle Belastung - Apple hatte 2017 die Zahlung von Lizenzgebühren an Qualcomm eingestellt. Qualcomm bezifferte die dadurch entgangenen Einnahmen samt Zinsen auf sieben Milliarden Dollar. Für Apple wiederum bedeutet die Einigung, dass sie nun schneller Geräte für den neuen Funkstandard 5G anbieten können, da Qualcomm diese auch in Angebot hat.Bei ihrem Gang an die Börse kann sich die Fotoplattform Pinterest über große Nachfrage freuen. Die Papiere wurden zum Preis von jeweils 19 Dollar ausgegeben, die angepeilte Preisspanne lag zwischen 15 und 17 Dollar. Das 2010 gegründete Start-up geht damit mit einer Gesamtbewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar heute an die NYSE. Dabei erlöst Pinterest durch die Ausgabe von 75 Millionen Aktien 1,43 Milliarden Dollar. Das Unternehmen wächst kräftig: 2018 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 60 Prozent auf mehr als 750 Millionen Dollar. Allerdings schreibt Pinterest aktuell noch rote Zahlen.Eine solche Maßnahme hatte es noch nie gegeben. Wegen des Verdachts auf Marktmanipulation hatte die BaFin am 18. Februar ein Leerverkaufsverbot in der Wirecard-Aktie verfügt. Die zweimonatige Frist läuft heute um Mitternacht aus – sollte es nicht zu einer Verlängerung kommen. Von Nervosität ist in der oftmals sehr schwankungsfreudigen Aktie bislang nicht viel zu spüren – die Aktie legte in den vergangenen Tagen um rund 15 Prozent zu. Am Donnerstag verliert sie zwei Prozent auf 120,10 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.