DAX klebt an der runden Zahl – Schwacher Euro ist nicht nur ein gutes Zeichen

Wenn der schwache Euro nicht mit einem starken Dollar aufgrund steigender Zinsen in den USA einhergehen würde, wäre die Welt für den Deutschen Aktienindex in Ordnung. Weil die Anleger das aber wissen und eine Wall Street, die nicht in die Gänge kommt, die anderen Börsen nicht mitziehen kann, tritt auch der DAX auf der Stelle. Die Marke von 13.000 Punkten bleibt weiter umkämpft und mit jedem weiteren Tag in dieser Region steigt das Risiko, dass Gewinnmitnahmen den Markt erst einmal wieder gen Süden befördern.

Lange Zeit haben wir davon gesprochen, dass aufgrund von Zinsen nahe Null Aktien die einzig wahre Alternative für Investoren darstellen. Für Europa mag das immer noch gelten, aber an der Wall Street gibt es nicht mehr viele gute Gründe, in einen Kaufrausch bei Aktien zu verfallen. Viele gute Nachrichten sind eingepreist und jede schlechte Nachricht macht die investierten Marktteilnehmer ein Stück nervöser. Das Einzige, was die Börsen aktuell noch stützt, ist die gerade hohe Portion Skepsis der Investoren, die sie in den vergangenen Wochen dazu veranlasst hat, viele ihrer Positionen abzusichern. In so einem Szenario bleibt eine größere Korrektur oft aus und es geht eine Weile erst einmal nur seitwärts.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.