DAX klammert sich an die 13.000 – Euro bleibt der entscheidende Faktor

Heute ist das Handelsvolumen aus den USA zumindest halbtags wieder zurück. Ob dies allerdings ausreichen wird, um einen neuen Trend an den Börsen zu starten, bleibt abzuwarten. Eine richtig neue Tendenz wird wohl erst in der kommenden Woche wieder in den Markt kommen.

Nach wie vor gefährlich ist die technische Situation im Euro gegenüber dem US-Dollar. Über 1,19 steigt die Wahrscheinlichkeit für eine impulsive Eindeckungsrally von Stillhaltern, die jetzt noch darauf warten, dass der Euro seine Abwärtsbewegung fortsetzt.

Für eine weitere positive Entwicklung des DAX wäre es wichtig, dass der Euro seinen Hochpunkt ausgebildet hat und nicht noch weiter steigt. Hier könnte sich sonst eine Trendwende- in eine Trendfortsetzungsformation umwandeln. Und ein dann in Richtung Jahreshoch steigender Euro dürfte die Hoffnungen auf eine Jahresendrally schnell zunichtemachen.