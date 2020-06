DAX kennt kein Halten mehr – Die meist gehasste Rally aller Zeiten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sommerpause für die Bären an der Börse – jegliche Ansatzpunkte für eine Trendwende in den vergangenen Tagen konnten von den Pessimisten nicht dazu genutzt werden, den Markt signifikant nach unten zu drücken. Der Deutsche Aktienindex befindet sich weiter in einem kraftstrotzenden und schwungvollen Bullenmarkt. Auch die Marke von 12.000 Punkten stellte auf dem Weg nach oben keine wirkliche Hürde dar.Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Anstieg die meist gehasste Rally aller Zeiten an der Börse ist. Denn die Nachrichten sind insgesamt schlecht. Doch einen Crash auf Ansage hat es selten gegeben und solange Anleger immer wieder von Neuem versuchen, sich gegen den Trend zu stellen, könnten die Kurse weiter steigen. Leerverkäufer müssen sich immer wieder an neuralgischen Punkten wie zuletzt der 12.000-Punkte-Marke eindecken und befeuern damit den Aufwärtstrend weiter.Aufgrund der hohen geld- und fiskalpolitischen Interventionen sind die Börsen nicht länger eine Reflektion der tatsächlichen fundamentalen Rahmenbedingungen in der Realwirtschaft. Sie haben sich längst von der Realität abgekoppelt. Dieser Zustand könnte aufgrund der politischen Verzerrungen lange Zeit anhalten.Die Börsen müssen sich mit sozialen Unruhen, einer Rezession, mit Zweitrundeneffekten des Lockdowns, einer Pandemie und einer exzessiven Neuverschuldung der Regierungen herumschlagen und Investoren tun so, als wäre dies alles nur eine kleine Wachstumsdelle, die schnell wieder ausgebügelt wird. Das ist und bleibt eine steile These.

