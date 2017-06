DAX kehrt bei 12.950 Punkten um – Rutsch im Ölpreis verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 20. Juni 2017

Gut 12.950 Punkte im Deutschen Aktienindex, da war heute zunächst einmal die Reise in Richtung 13.000 Punkte zu Ende. Anstatt hier weiter einzusteigen, entschieden sich die Anleger dazu, erst einmal abzuwarten, ob der Ausbruch über 12.850 Punkte nachhaltig ist oder nicht. Die Wall Street ist in den vergangenen Tagen stark gelaufen und damit reif für eine Pause. Das zieht auch den DAX am Nachmittag mit nach unten.

Unmittelbar verunsichert die Anleger auch der plötzliche Rutsch im Ölpreis. Niemand weiß so recht, wo die Schwäche in den Preisen herkommt. Es hängt somit der Verdacht in der Luft, dass eine schwache Nachfrage an allem schuld sein könnte. Das hört man an den Börsen gar nicht gern, da eine schwache Ölnachfrage in der Regel auch Rückschlüsse auf eine möglicherweise schwächere zukünftige Wirtschaftsentwicklung zulässt.