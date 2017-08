DAX kehrt bei 12.300 Punkten um – Bären wittern wieder Morgenluft

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 17. August 2017

Die Signale verdichten sich, dass die Bärenmarktrally im Deutschen Aktienindex bereits schon wieder zu Ende ist. Dazu kann auch der heutige Fehlversuch gezählt werden, erneut über 12.300 Punkte zu steigen. Es scheint, als hätten die langfristigen Käufer es nicht eilig, gerade jetzt wieder an den Markt zurückzukehren. In den kommenden Tagen kann es etwas unruhig werden, da die Bären jetzt Morgenluft wittern.

Die Wall Street stolpert über den erneuten „Elefanten im Porzellanladen“, US-Präsident Donald Trump. Immer weniger Menschen aus Politik und Wirtschaft schlagen sich auf die Seite des US-Präsidenten. Wenn das auch in der eigenen republikanischen Partei passiert, wäre das gefährlich, denn bald stehen die Verhandlungen um die Anhebung der Schuldengrenze an, an der auch die Finanzierung der Infrastrukturprogramme und der Steuerreform hängen, auf die die Wall Street hofft. Das Reputationsrisiko scheint vielen Firmenchefs momentan höher als die Aussicht auf Gewinne durch eine mögliche Deregulierung oder Steuerersparnisse.