DAX kaum verändert

Der Dax macht am Dienstag einmal mehr nur kleine Schritte. Nach wie vor ist der Widerstand bei 12.600 Punkten eine spürbare Hürde. Auch der ifo Index bringt nicht den gewünschten ImpulsAndreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenAnleger sind gefangen zwischen dem schwachen Euro und global steigenden Marktzinsen. Da ist es nicht leicht, sich richtig zu positionieren. Der überarbeitete ifo Index lässt weiter den Schluss zu, dass dem Aufschwung die Dynamik ausgeht. Neu ist, dass jetzt auch der Dienstleistungssektor in die Berechnung einfließt.Wichtig ist das Gipfelreffen zwischen den Präsidenten der USA und Frankreichs.Google hat im vergangenen Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Das liegt zum einen an üppig sprudelnden Werbeeinnahmen. Zum anderen aber auch an einer neuen Bilanzierungsmethode. Jetzt werden Gewinne in der Bilanz ausgewiesen, die bislang noch gar nicht realisiert waren. Beteiligungen an Start-up-Firmen zählen hierzu, wie zum Beispiel der Mitfahrdienst Uber. Der Gewinnklettert um 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz steigt um 26 Prozent auf 31,1 Milliarden Dollar. Trotzdem standen die Alphabet-Aktien nachbörslich unter Druck.Europas führender Softwarehersteller SAP startet gut ins neue Geschäftsjahr und hat die Prognose angehoben. SAP profitiert von guten Geschäften mit Mietsoftware. Die operative Marge ist mit 23,5 Prozent besser als erwartet. Das neue Umsatzziel liegt zwischen 24,8 und 25,3 Milliarden Euro, nach bisher 24,6 bis 25,1 Milliarden Euro. Beim Betriebsergebnis hob SAP das untere Ende der Spanne leicht an.Der weltweit größte Rückversicherer Münchener Rück hat das neue Jahr mit einem deutlich höheren Gewinn begonnen. Der Gewinn klettert von 557 auf mehr als 800 Millionen Euro. Grund waren weniger Großschäden zum Beispiel durch Naturkatastrophen. Die Schätzung stehe aber unter dem Vorbehalt der noch laufenden Erstellung des Konzernabschlusses.