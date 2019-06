DAX kann wieder durchatmen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem desaströsen Börsenmonat Mai haben die Marktteilnehmer in der letzten Woche den Indizes erneut auf die Beine geholfen. Die Märkte konnten mal wieder beeindruckende Gewinne verzeichnen, der DAX legte binnen der vergangenen fünf Handelstage 2,7 Prozent zu. Die positive Stimmung wurde durch Kommentare der US-Notenbank unterstützt – sollte eine globale Rezession bevorstehen, könnte es zu einer Zinssenkung kommen. Auch in Europa gab es geldpolitische Neuigkeiten. Am Donnerstag hat die EZB erwartungsgemäß den Leitzins bei null Prozent belassen, der Zeitpunkt der Anhebung wurde auf frühestens Mitte 2020 verschoben.

Charttechnik

Der deutsche Leitindex hat es geschafft sich an der Marke von 11.600 Punkten zu stabilisieren und im Anschluss die Konsolidierungsbewegung einzuleiten. Dennoch müssen wir weiterhin wachsam sein und aufgrund der aktuellen Charttechnik die Short-Seite favorisieren. Warum diese vorsichtige Haltung? Die Antwort liegt ganz klar auf der Hand – der Abwärtstrend auf der Tagesebene dominiert zweifelsohne das Geschehen.

Sollte es den Anlegern gelingen die Erholungsphase zum Wochenbeginn fortzusetzen, sehe ich den finalen Anlaufpunkt auf der Oberseite bei 12.317 Zählern. Spätestens hier müssten die Shorties erneut angreifen und den Abverkauf forcieren. Misslingt ihnen allerdings dieses Unterfangen und der Kurs springt signifikant über das besagte Niveau bei 12.317, würde sich der Abwärtstrend ganz schnell in Luft auflösen.

Trading-Idee

Man kann natürlich versuchen, sich den vorherrschenden Aufwärtstrend auf der Stundenebene zunutze zu machen, um so von der weiteren Bewegung zu profitieren. Ich empfehle auf einen Rücksetzer bis in den Bereich von 11.910 zu warten, um dann tief aus der Korrektur heraus einen Einstieg zu wagen. Rutscht der Kurs unter dieses Level, wäre das Long-Szenario dahin und wir müssten geduldig auf eine neue Trendbewegung in Richtung Süden warten.

DAX30H1_11062019

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.