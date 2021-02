DAX kann weiter Boden gutmachen - Gamestop & Co. stürzen ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Aktienmarkt ging die Erholung auch heute weiter. Die sich beruhigenden Tendenzen im Kampf „David gegen Goliath“ sorgen nach einer turbulenten Handelswoche für Erleichterung unter den Anlegern. Die nun bekanntesten Aktien in Sachen Short Squeeze wie Gamestop oder AMC können von diesem positiven Trend allerdings nicht profitieren. Im Gegenteil, die Papiere stürzen regelrecht ab und es zeigt sich wieder einmal, dass für die letzten, der Herde folgenden Anleger, auch ein gut gemeinter Short-Squeeze gegen das Wall Street Establishment böse enden kann.Einige der vielen neuen, vormals kurzfristigen Gamestop- und AMC-Aktionäre könnten nun langfristige, an das Unternehmen glaubende Investoren geworden sein, die auf hohen Verlusten sitzen und nicht verkaufen möchten. Für sie bleibt zu hoffen, dass sich der Short-Squeeze eines Tages wiederholt oder die Unternehmen tatsächlich die Kurve kriegen und mit neuen Geschäftsmodellen nachhaltig erfolgreich werden.Am Ende der Saga steht aber auch die Frage, was das für den Finanzmarkt der Zukunft bedeutet. Noch ist es sicherlich zu früh, um ein Fazit ziehen zu können. Aber was man sagen kann, ist, dass mittlerweile auch Kleinanleger zu einer sehr gut informierten Gruppe zählen. Auch die Aktienauswahl, die sie treffen, ist oftmals nicht schlechter als die der großen Fondsmanager.Der Lockdown und damit das Fehlen von Alternativen, Geld auszugeben oder Hobbys nachzugehen, erklärt durchaus die neue Begeisterung für die Börse. Trotz aller Warnungen und Bedenken könnte in der Corona-Krise auch eine neue Ära für den Aktienmarkt mit vielen neuen Teilnehmern angebrochen sein.

