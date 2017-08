DAX kann nicht mithalten - Wall Street wieder auf und davon

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Euro bleibt das Zünglein an der Waage für die weitere Entwicklung am deutschen Aktienmarkt. Erst als dieser seine Verluste am Nachmittag zu einem großen Teil wieder aufholte, war es mit der Erholung im DAX vorbei. Da konnte auch eine Wall Street nicht helfen, die mal wieder voller Hoffnung auf neue Steuergeschenke eines gewissen Donald Trump alle Sorgen über Nordkorea vom Wochenstart schnell verdrängt. Daher rührt auch die Dollar-Stärke. Aber auch die Angst vor der EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag geht so langsam unter den Euro-Bullen um.

Denn offenbar liegt die Schmerzgrenze der Europäischen Zentralbank in Sachen Euro-Aufwertung bei 1,20 US-Dollar. Sollte die EZB tatsächlich eine Drosselung der Anleihekäufe auch im Jahr 2018 nicht vorhaben, wie es jetzt kolportiert wird, darf man auf die Art und Weise gespannt sein, wie der Chef Mario Draghi dies den Märkten verkaufen wird. Draghi darf sich nicht in den Verdacht begeben, eine Politik zu machen, die vor allem auf die Steuerung des Wechselkurses abzielt. Schnell könnte sonst die Eurozone erneut Ziel von Währungsmanipulationsvorwürfen der US-Regierung werden.