DAX kann Wall Street nicht folgen - US-Börsen mit starkem Trend

Leider kann der Deutsche Aktienindex auch im neuen Jahr die Dynamik der Wall Street nicht in steigende Kurse umsetzen. Der Abbruch der Rally kurz vor dem Jahresende könnte noch auf das schwache Volumen zurückzuführen sein. Es kann aber auch ein Signal der Schwäche und damit eine schwierige Zukunft sein. Der DAX muss jetzt zeitnah über 13.350 Punkte steigen, um langfristige Käufer zum Einstieg zu motivieren. Darunter dürfte ihm das notwendige Momentum für eine Fortsetzung der Rally fehlen.

Gerade hat der Nasdaq-Technologieindex ein neues Allzeithoch ausgebildet. Mit dem neuen Hoch kommt auch ein neues Trendsignal, das von den Investoren zum Einstieg genutzt wird. In diesem Umfeld dienen überkaufte Indikatoren als Bestätigung der Aufwärtsentwicklung und nicht als Vorbote einer anstehenden Trendwende.

In Märkten, die um ihren Durchschnitt pendeln und ansonsten keine Trendstärke aufweisen, wären die Entwicklungen an der Wall Street bedenklich. Aber nicht so im aktuellen Umfeld. Das neue Hoch wird gekauft. Das ist genau das, was einen starken Trend ausmacht. Die Kurse entfernen sich deutlich von ihren Durchschnitten und steigen weiter, wenn sie auf neue Hochs ausbrechen.

Jochen Stanzl, 03. Januar 2018