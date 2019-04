DAX kann Unterstützung verteidigen - Alles ist möglich in der Causa Brexit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der US-Finanzminister sieht einen harten Brexit als realistisches Szenario an, sein deutscher Kollege Scholz ist weiter guten Mutes, dass es nicht zu einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag kommt. Zwischen diesen beiden Extremen ist alles offen. Nur eines ist klar: ein Brexit ohne Abkommen ist die Standardlösung, die am Freitag eintreten wird - außer man findet bis dahin eine andere Lösung!



Der Internationale Währungsfonds hat die Märkte gestern daran erinnert, warum die US-Notenbank ihren scharfen geldpolitischen Kurswechsel eingeleitet hat: Das globale Wirtschaftswachstum sei auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt angelangt. Der gut gemeinte Rat des IWF an die Politik lautet daher, sich möglichst keinen Fehltritt mehr zu leisten, sonst könne die Weltwirtschaft in die Rezession abgleiten. Und damit meint der IWF wohl das, was heute in Brüssel passiert, aber auch die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen China und den USA. Hier ist noch nicht klar, ob sich ein US-Präsident Donald Trump mit einem Erfolg an dieser Front zufrieden gibt oder ob es danach einfach weiter geht, etwa mit neuen Strafzöllen gegen Europa. Die neuen Drohungen jedenfalls haben viele daran erinnert, dass die Schock- und Drohgebärden-Politik der Regierung Trump alles andere als vorbei ist.



Technisch betrachtet hat der Deutsche Aktienindex gestern auf einer Unterstützung bei 11.835 Punkten aufgesetzt. Solange diese hält, ist die Möglichkeit für einen neuen Anlauf auf die 12.000er Marke gegeben. Falls nicht, droht ein Rutsch bis in die Region um 11.700 Punkte, zur dort liegenden 200-Tage-Linie. Dass heute auch die Europäische Zentralbank tagt und ihre schützende Hand über den Märkten ausbreiten wird, ist die Hoffnung der Anleger, die gestern die Unterstützung bei 11.835 Punkten gekauft haben.



Jedenfalls wird es in der Eurozone keine Zinswende geben, das Zeitfenster ist zu. Die verschuldete Welt ermöglicht es nicht, zumindest den Schein eines normalen Zinsumfeldes wiederherzustellen, was in den USA ja auch nur halb geklappt hat. Die schwachen Industriedaten aus Italien, Deutschland und Frankreich dürften Mario Draghi heute dazu motivieren, sehr besänftigende Worte anzuschlagen.





Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.