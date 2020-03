DAX kann Plus nicht halten – Stabile Seitenlage zum Wochenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die in den vergangenen Tagen verkündeten Interventionen aus der Fiskal- und Geldpolitik haben vor dem Wochenende die Börsen in eine stabile Seitenlage gebracht. Die Volatilität nimmt etwas ab. Auch der sich stabilisierende Ölpreis hat zur Beruhigung beigetragen.Wurden die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken, als sie getroffen wurden, an der Börse noch als panische Reaktion gewertet, sehen die Anleger nun deren Erfolgschancen im Kampf gegen eine drohende Rezession. Auch die Bundesregierung hat eindeutig klar gemacht, dass sie das Vakuum, das durch wegbleibendes Geschäft in den Unternehmen entsteht, um jeden Preis füllen will. Sollten die finanziellen Unterstützungen nun tatsächlich kurzfristig, unbürokratisch und damit schnell greifen, könnte man das Coronavirus an der Börse wieder als temporäres Ereignis betrachten und schon auf die Zeit danach blicken, wann auch immer diese kommen mag. Sie allerdings bleibt die einzige, aber entscheidende Unbekannte in dieser Krise – die Zeit.Die Indizes an der Wall Street konnten die zaghafte Bodenbildung im Deutschen Aktienindex bislang leider nicht bestätigen. Die Vorsicht dominiert. Wer mit neuen Positionen ins Wochenende geht, begibt sich in das Risiko, am Montag weitaus tiefere Kurse zu sehen. Im Laufe dieser Woche waren so viele Mittelabflüsse aus allen möglichen Vermögenswerten zu beobachten wie nie zuvor. Selbst Unternehmensanleihen mit höchster Bonität wurden auf den Markt geworfen. Cash ist jetzt das neue Gold.

