DAX kann Gewinne nicht halten - Es geht um die letzten zehn Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die nahe Zukunft der Börsen steht und fällt mit den zehn Prozent des Handelsabkommens zwischen den USA und China, die laut US-Finanzminister Mnuchin noch fehlen. Man darf zwar davon ausgehen, dass wie bei einem Marathon die letzten Meter auch hier die schwierigsten sein dürften. Dennoch nahm die Börse die heute verkündeten Fortschritte als Signal, dass eine Einigung am Wochenende in Osaka wahrscheinlicher ist als ein Scheitern.Der Deutsche Aktienindex machte lehrbuchhaft an der Unterstützung bei 12.180 Punkten kehrt und zog in der Spitze bis auf 12.315 Punkte an. Die wegen der offenen zehn Prozent noch skeptischen Investoren ließen das Plus dann am Nachmittag wieder etwas abbröckeln.ThyssenKrupp dürfte die Anlegerherzen nach einer langen Durststrecke wieder höher schlagen lassen, wenn es einen guten Preis für sein Aufzuggeschäft erzielt. Den Erlös könnten die Essener dann für eine Übernahme von Klöckner verwenden, um das Stahlgeschäft zu festigen. Der Wert der einzelnen Konzernbereiche ist aktuell höher als ThyssenKrupp als Ganzes. Anleger hoffen seit dem Scheitern der Stahlfusion darauf, dass der Konzern sein Tafelsilber verkauft. In Erwartung baldiger konkreter Hinweise auf einen möglichen Verkauf schlugen heute Schnäppchenjäger bei der Aktie zu.Adidas wurde heute auch deswegen gekauft, weil Analysten auf einen ungerechtfertigten Bewertungsabschlag zu Nike hinwiesen. Wenn das Schule macht, könnte dies dazu führen, dass deutsche, gut aufgestellte Firmen auf das gleiche Podest zu ihren amerikanischen Konkurrenten mit einer teilweise luftigen Marktbewertung gestellt werden und der Bewertungsabschlag dann augenfällig wird. Das könnte dann auch das Nachholpotenzial des DAX freisetzen, vor allem wenn im Handelsstreit zwischen den USA und China weißer Rauch aufsteigt.

Auch die Hintergründe des Kursanstiegs bei Infineon sind erfreulich. Der US-Konkurrent Micron wagt einen optimistischen Ausblick. Die Chiptitel sind die Frühwarnsysteme der Börse. Wenn es konjunkturell abwärts geht, fallen diese Aktien als erstes. Das Gegenteil gilt aber auch. Micron könnte der erste Hinweis auf eine Besserung der Konjunktur sein, auf die Anleger so sehnlich warten.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.