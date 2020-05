DAX kann Gewinne nicht halten – Angst vor der zweiten Welle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer lockert, geht Risiken ein – im Gleichschritt mit den Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung durch den nun eingeschlagenen Weg aus dem Lockdown nimmt auch die Angst der Anleger vor wieder steigenden Infektionszahlen zu. Denn jedem ist klar, dann dürfte dieser Weg wohl sehr schnell auch wieder verlassen werden.Die derzeit im Fokus stehende Reproduktionszahl des Coronavirus liegt in Deutschland den zweiten Tag in Folge über 1,0. Und der neue Wert von 1,13 stellt auch einen signifikanten Anstieg gegenüber der Rate von 0,65 dar, die das Robert-Koch-Institut noch vor dem Wochenende registrierte. Setzt sich dieser Trend in den kommenden Tagen fort, sollte dies auch an den Börsen zu einem Stimmungsumschwung führen. Mit der zunehmenden Angst vor einer zweiten Infektionswelle dürfte dann auch die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Verkaufswelle zunehmen.So musste auch der Deutsche Aktienindex die Gewinne aus dem positiven Handelsstart in die neue Woche im Tagesverlauf abgeben. Damit entfernte sich der Index wieder von der 11.000er Marke, die im außerbörslichen Handel am frühen Morgen noch überwunden werden konnte. Trotz milliardenschwerer Konjunkturpakete und den Fortschritten bei der Eindämmung der Pandemie bleibt auch aus saisonaler Sicht der Mai gefährlich. Bekannt für seine „Launen“, sollten Anleger immer auf der Hut vor einem starken Rücksetzer in diesem berüchtigtem Börsenmonat sein.Und so langsam werden auch die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzen des Bundes deutlich. Das Defizit von Bund, Ländern und Gemeinden soll für das Jahr 2020 auf rund 100 Milliarden Euro ansteigen. In den nächsten vier Jahren soll unter dem Strich voraussichtlich ein Minus von mehr als 300 Milliarden Euro erreicht werden. Deutschland befindet sich in einer handfesten Wirtschaftskrise.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.