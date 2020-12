DAX kann Gewinne heute halten – Allzeithoch rückt in greifbare Nähe

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute konnte der Deutsche Aktienindex seine Gewinne über den Tag zur Abwechslung mal halten und mit in den Handelsschluss nehmen. Impfstoff-Hoffnungen, starke Wirtschaftsdaten aus China und die Hoffnung darauf, dass die zweite Infektionswelle in Deutschland mit dem Lockdown gebrochen werden konnte, sorgten heute für noch ein bisschen mehr Optimismus in einem eh schon gut gelaunten Markt.Eine Jahresendrally und damit auch das Allzeithoch sind heute in greifbare Nähe gerückt. Aus technischer Sicht könnte der Index mit der Überwindung der Marke von 13.462 Punkten in einer nächsten Etappe der Rally sogar Potenzial bis in die Region von 14.400 Zählern freisetzen.Die Anleger haben erkannt, dass sich die Börsen schneller gegen das Virus immunisieren lassen als die Bevölkerung. Wenn sich mit schnell zugelassenen und ebenso schnell an die Masse der Menschen verabreichten Impfstoffen dann aber die Pandemie in der Tat zurückdrängen lässt, dürften die Aufholeffekte der Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr 2021 eine Sonderkonjunktur bescheren. Das gilt vor allem für den angeschlagenen Tourismussektor.Allerdings setzen derzeit vielleicht zu viele Anleger auf eine Jahresendrally. Wenn die Erwartungshaltungen zu optimistisch werden, kann dieser Schuss auch nach hinten losgehen. Zwar gibt es an der Börse noch einige verbliebene Bären, aber in dem aktuell hohen Optimismus liegt ein Risiko für den Markt. Solche Werte waren in der Vergangenheit zuweilen obere Wendepunkte. Aktuell zeichnen sich charttechnisch im DAX allerdings noch keine Wendesignale ab. Es scheint so, als wolle der Markt zuerst neue Jahreshochs sehen, bevor über die Nachhaltigkeit der Rally noch einmal nachgedacht wird.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.