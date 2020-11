DAX kann die Gewinne halten - Börsen verarbeiten US-Wahl und Impfstoff-News

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestern noch wurde die Nachricht über den Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus an der Börse bejubelt. Heute nun reift die Erkenntnis unter den Anlegern, dass dieser Schritt erst einmal rein gar nichts an dem Verlauf der Pandemie ändern wird.Die weiteren Fortschritte werden wohl nur sehr dosiert erfolgen und es bleibt die Frage, ob die Sektor-Rotation am Aktienmarkt aus Wachstum heraus in Value-Aktien hinein mit noch mehr Nachdruck geschehen wird. Die Börsen werden sich wohl eher mit positiven und negativen Tagen an dieser Entwicklung entlanghangeln müssen.Wenn aber Anleger auf die Idee kommen, die Amazons und Apples dieser Welt in großem Stil zu verkaufen, ist nicht gesagt, dass diese Erlöse eins-zu-eins in die von der Pandemie hart getroffenen und weit weniger wachstumsstarken Value-Aktien investiert werden. Am Ende könnte eine Korrektur bei Tech-Aktien somit zum Risiko für den Gesamtmarkt werden, weil sich die angehäuften Kursgewinne auf so wenige Aktien mit sehr hoher Marktkapitalisierung konzentrieren.Wie und wann sich die gestern entfaltete Dynamik am Aktienmarkt fortsetzt, hängt nun aber auch von der Geschwindigkeit der Zulassung und dann der Produktion des Impfstoffs ab. Im Moment könnten weitere positive Nachrichten dieser Art sogar negativ verstanden werden. Denn dadurch hätten die Republikaner im US-Senat immer mehr Argumente, bei der Verabschiedung eines neuen Konjunkturpakets die Bemühungen der Demokraten um ein möglichst großes Paket zu blockieren.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

