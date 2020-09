DAX kann Gewinne erneut nicht halten - Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Stabilisierungsversuch aus der vergangenen Woche heute fortgesetzt. Damit bleibt der DAX in seinem Seitwärtstrend gefangen. Die Gewinne zum Handelsstart musste der Markt ein weiteres Mal vollständig abgeben.Vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank halten sich die Anleger zurück. Zudem haben die großen Technologieaktien in den USA kräftige Abwärtsimpulse ausgebildet, aus denen in der saisonal schwachen frühen Herbstzeit eine größere Korrektur erwachsen könnte. Lediglich die tieferen Tiefs fehlen hierzu noch. Diese konnte und wollte der Markt heute nicht liefern, zumal die Nachricht von AstraZeneca über die Fortsetzung der Impfstofftests für gute Stimmung sorgte.Die große Hoffnung der Bullen muss nun sein, dass die Federal Reserve am Mittwoch die Bären abschütteln kann und die Technologieaktien über einen Short-Squeeze auf neue Rekordhochs getrieben werden. Das könnte dann auch dem DAX helfen. Für einen stabilen Aufwärtstrend benötigt es technisch betrachtet jedoch erst einer zeitlich ausgedehnten Konsolidierung in den hoch bewerteten Aktien. Neue Hochs würden technisch einer Übertreibung entsprechen. Dazu kann es kommen, stabil wäre diese Entwicklung im Zweifel nicht. Auch nach dem heutigen Handelstag muss man weiter abwarten, ob aus dem kleinen Rücksetzer nach unten ein richtiger Ruck wird. Die Geschichte der September-Korrektur am Aktienmarkt ist definitiv noch nicht zu Ende erzählt.

