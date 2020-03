DAX kann Eröffnungsplus nicht halten – Anleger treten in den Handelsstreik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex ist im gestrigen Handelsverlauf einer wichtigen Unterstützung sehr nah gekommen – den Hochs aus dem März 2000 und dem Juli 2007 bei 8.136 Punkten. Von dort an setzte eine Erholung ein, die sich heute Morgen zunächst auch fortgesetzt hat. Das war wichtig und ist erst einmal ein gutes Zeichen.Zum Handelsstart in Frankfurt sah es auch noch so aus, als würde die Wall Street diesmal mit der Handelsbegrenzung nach oben im S&P Future starten, aber nun bröckeln hier die Kurse schon wieder ab und in Folge ist auch der DAX wieder unter die Marke von 9.000 Zählern gefallen, kann sich aber zur Stunde noch im Plus behaupten. In diesem Umfeld wäre ja schon eine Seitwärtsbewegung ein Fortschritt.Was am Markt jetzt zu beobachten ist, ist ein starkes Austrocknen der Orderbücher. Das ist selbst in den sonst liquidesten Märkten der Welt, den amerikanischen Staatsanleihen der Fall. Anleger sind in einen Handelsstreik getreten. Trotz der Zunahme der Volatilität sehen wir eine relative Abnahme des Handelsvolumens. Und diese Tatsache wiederum begünstigt die Volatilität – ein gefährlicher Kreislauf für die weitere Entwicklung an den weltweiten Finanzmärkten.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.