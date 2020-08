DAX kann die 13.000 nicht halten – Goldpreis durch wieder steigende Zinsen belastet

Jetzt beginnen die Inflationserwartungen zu steigen. Auslöser sind zunehmende Hoffnungen, dass eines oder mehrere der Dutzend Coronavirus-Medikamente, die weltweit entwickelt werden, wirksam sind und so eine baldige Konjunkturerholung möglich wird. Die Realzinsen steigen und das lastet schwer auf dem Gold, das einerseits zuletzt stark gestiegen ist, andererseits selbst nicht verzinst wird. Am Ende könnte das Gold dennoch profitieren. Dann nämlich, wenn die Inflation schneller steigt als die Nominalzinsen. Aktuell ist aber das Gegenteil der Fall - ein schwieriges Umfeld für Gold.Aktien erfreuen die Aussichten auf Wachstum. Dass jetzt gerade die Blue Chips ansteigen, ist positiv. Damit verbreitert sich die Rally, das gibt Stabilität. Schwierig würde es dann werden, wenn die spekulativ stark gestiegenen Technologieaktien ebenfalls von Gewinnmitnahmen erfasst würden. Solange das aber ausbleibt und lediglich eine Sektorrotation stattfindet, kann die gerade gestartete Gesundung eines Aktienmarktes in einem intakten Aufwärtstrend weitergehen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.