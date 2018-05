DAX kann die 13.000-Punkte-Marke nicht halten - US-Leitindices tendieren uneinheitlich

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":





Berlin ( www.aktiencheck.de ) - Die europäischen Leitindices gingen überwiegend mit roten Vorzeichen in das Wochenende, so die Experten von LYNX Broker.Der(ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Mittwoch und Donnerstag aufgrund geopolitischer Risiken verloren, die sich in erster Linie aus der Absage des Treffens zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ergeben hätten. Auch die seitens der USA am Donnerstag erneut ins Spiel gebrachten Strafzölle für europäische Automobile hätten insbesondere die deutschen Autowerte aus dem DAX in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitag habe es beim DAX kurzfristig eine technische Erholung gegeben, die den deutschen Leitindex jedoch an der 13.000-Punkte-Marke habe scheitern lassen.An der Wall Street hätten die US-Leitindices am Freitag mit gemischten Vorzeichen geschlossen. Die Technologiebörse(ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich leicht in der Gewinnzone halten können, während(ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und(ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) leichte Abgaben zu verbuchen gehabt hätten.Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 12.938,01 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe 3,996 Mrd. Euro betragen. Der(ISIN: DE000A169S86, WKN: A169S8) habe um 22:15 Uhr mit 12.921,75 Punkten notiert und der(ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) habe an der EUREX mit 12.920,50 Punkten geschlossen.Der Dow Jones habe den Handel mit 24.753,09 Punkten beendet und die Rekordmarke liege bei 26.616,71 Punkten. Der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 6.960,92 Punkten notiert und der Rekordstand betrage 7.186,09 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.721,33 Punkten geschlossen und der Rekordstand liege bei 2.872,87 Punkten.Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1651 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.302,25 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im Juli-Kontrakt 76,44 US-Dollar das Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Freitag an der EUREX mit 161,17 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,40 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,93 Prozent Rendite) liege derzeit bei 253 Basispunkten. Die Bundesfinanzagentur emittiere am Montag im Rahmen einer Aufstockung Geldmarktinstrumente (Bubill) mit einer sechsmonatigen Laufzeit und mit einem Volumen von 2,0 Mrd. EUR.US-Handelspolitik sorge für Unsicherheit. "Die wichtigste Währung der Welt ist das Vertrauen", meine Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Das Hü und Hott der US-Handelspolitik in Sachen Strafzölle schürt eine Vertrauenskrise und verursacht eine Rechts- und Investitionsunsicherheit. Dies sorgt nicht nur beim DAX für Kursabschläge", so Friczewsky. (28.05.2018/ac/a/m)