DAX kann 12.600er Marke nicht halten - Fortschritte sind das eine, Ergebnisse das andere

Heute überwog an der Börse zunächst die Freude über die Fortschritte im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt. Gleichwohl gab es nach oben im Deutschen Aktienindex kein Weiterkommen, die Marke von 12.600 Punkten schien heute unüberwindbar. Technisch betrachtet würde es aber zunächst auch reichen, dass die über das Wochenende entstandene Kurslücke im DAX in den kommenden Handelstagen nicht wieder geschlossen wird. Auf dem nun höheren Kursniveau wollen die Anleger jetzt nur noch Fortschritte im Handelsstreit sehen. Rückschritte könnten mit empfindlichen Kursverlusten in kurzer Zeit quittiert werden.Und die Anleger wissen aus den vergangenen Monaten genau, dass die jetzt sich fortsetzenden Verhandlungen plötzlich und abrupt enden können. Die Zahl der Optimisten und Skeptiker hält sich jetzt auf einem höheren Niveau die Waage.

Allerdings steht nun auch die Berichtssaison ins Haus und ein Großteil der Investoren geht nicht davon aus, dass diese angesichts der vielen schwachen Konjunkturdaten besonders gut ausfallen wird. Die Märkte schreiben damit bereits das zweite Quartal in Folge ab. Daher dürfte den Ausblicken der Firmen eine umso größere Bedeutung beigemessen werden.



