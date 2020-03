DAX kann 10.000er Marke nicht halten – Warten auf den Pandemie-Höhepunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Anleger wollen jetzt den Höhepunkt der Virusinfektionen sehen, denn nur dann werden sie als überzeugte Käufer in den Aktienmarkt zurückkehren. Bis jetzt haben wir lediglich eine – wenngleich beeindruckende – Bärenmarktrally gesehen. Nun bleibt abzuwarten, wenn die Kurse wieder etwas zurückkommen, ob dann weitere Käufer bereitstehen. Denn es ist einfach, in steigende Kurse hinein zu kaufen. Aber es ist schwer und braucht Überzeugung, dies in fallende Kurse hinein zu tun. Genau diese Überzeugung aber müssen die Investoren in den kommenden Tagen haben und sie auch in die Tat umsetzen.Fällt die Wall Street aber noch tiefer als bislang, wäre das ein Hinweis darauf, dass die konjunkturellen Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken noch nicht ausgereicht haben. Wird dies verhindert, wäre das konstruktiv. Dann müssten immer noch höhere Hochs folgen. Dieser Prozess kann vorneweg zwei, drei Wochen dauern, bis die Erkenntnis erwächst, dass ein vorläufiger Boden gefunden wurde.Die Erholungen gemessen an dem, wo die Tiefs in vielen Aktien lagen, sind durchaus beeindruckend. Aber es liegt noch ein hoher Berg vor ihnen, bis sie dort landen werden, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Heute hat der Deutsche Aktienindex wieder etwas Boden verloren, aber ist zumindest in seiner Seitwärtsspanne zwischen und 9.438 und 10.142 Punkten geblieben – was durchaus ein Grund zur Hoffnung ist.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.