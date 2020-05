DAX kämpft weiterhin mit der 11.000 Punkte Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den fulminanten Kursgewinnen zu Wochenbeginn befindet sich der DAX seitdem in einer Konsolidierungsphase. Die Marke von 11.000 Punkten ist auch weiterhin sehr stark umkämpft. Ein neues Gesetz belastet die Beziehungen zwischen den USA und China. Die USA wollen chinesische Unternehmen vom Kapitalmarkt ausschließen, wenn sie sich nicht an die hiesigen Regulierungen halten. Washington sieht eine eingeschränkte Transparenz bei vielen chinesischen Unternehmen. China versucht seinerseits mehr Kontrolle über die Sonderverwaltungsregion Hongkong durch ein Sicherheitsgesetz zu erlangen.Die Aktien der deutschen Lufthansa werden heute sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Der Konzern bestätigte Gespräche über die Beteiligung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Eindämmung der ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Umfang der Stabilisierungsmaßnahmen für die Deutsche Lufthansa könnte bis zu neun Milliarden Euro betragen. Drei Milliarden Euro sollen davon durch ein KfW-Darlehen gedeckt werden. Die Aktie ist mit 8,27 Euro leicht im Plus.Auch heute wird die Wirecard Aktie an der Börse Stuttgart sehr rege gehandelt. In den im Bundesanzeiger veröffentlichten Netto-Verkaufspositionen auf Wirecard haben zwei Gesellschaften in den letzten drei Tagen ihre Short-Positionen von 1,20 % auf 1,12% bzw. von 0,91 % auf 0,89 % reduziert. Die Aktie notiert zur Mittgaszeit um 1,5 Prozent tiefer bei 82,75 Euro.Der weltweit größte Chemiekonzern BASF wird heute auch stark bei uns gehandelt. Bei der virtuellen Hauptversammlung am 18. Juni schlagen Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie vor. Die BASF-Aktie notiert mit 45,39 Euro geringfügig im Minus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.