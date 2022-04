DAX kämpft weiter um die 14.000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Kampf um die 14.000er Marke im Deutschen Aktienindex ist noch nicht entschieden. Zwar konnte der Markt die psychologische Barriere im gestrigen Handelsverlauf wieder zurückerobern, aber es gelang ihm nicht, sich nach oben abzusetzen. Zu stark bleibt der Druck auch auf die Kurse an der Wall Street, wo auf kurze Erholungsversuche im späten Handel immer wieder Gewinnmitnahmen folgen. Und vor der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank dürften sich die Anleger in Frankfurt weiter zurückhalten. Etwas Unterstützung für die europäischen Börsen kommt aus China, wo auf den strengen Lockdown in Shanghai jetzt nun wieder erste Lockerungen folgen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Inflation in den USA ist im März mit 8,5 Prozent zwar weiter und auch etwas stärker gestiegen als vom Markt erwartet. Auf die Erwartungen in Sachen Zinsen hatten die Zahlen allerdings keinen Einfluss, die Investoren rechnen weiterhin mehrheitlich mit einer Zinserhöhung der Federal Reserve von 50 Basispunkten im Mai. Mit dem Blick auf die etwas schwächer gestiegene Kernrate in der Inflation besteht allerdings die Hoffnung, dass sich der Effekt der rasant gestiegenen Energiepreise direkt nach der Invasion Russlands in der Ukraine schon im kommenden Monat wieder beruhigt und sich so im vergangenen Monat zunächst ein Hochpunkt in der gesamten Teuerungsrate ausgebildet haben könnte.



JPMorgan eröffnet heute die Berichtssaison in den USA. Neben weiteren Finanzwerten lohnt auch ein Blick auf die Fluggesellschaft Delta Airlines, um zu sehen, wie stark die gestiegenen Ölpreise im ersten Quartal zu Buche geschlagen haben. Denn während für die Industrie die Frage der gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten die entscheidende in dieser Berichtssaison sein dürfte, müssen die Technologieunternehmen beweisen, dass ihre Wachstumserwartungen mit den derzeit steigenden Zinsen mithalten können.