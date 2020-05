DAX kämpft um die Marke von 11.500 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Nach den gestrigen Kursgewinnen setzt der DAX auch heute seine Aufwärtsbewegung fort. Zu Handelsbeginn konnte er die psychologisch wichtige Marke von 11.500 Punkte überschreiten. Im weiteren Handelsverlauf kämpft er um diese Marke. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die Eröffnung der amerikanischen Aktienmärkte, nachdem gestern aufgrund eines Feiertages kein Handel in den USA stattgefunden hat. Die gestrige Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimaindex signalisierte eine wirtschaftliche Aufhellung. Das heute veröffentlichte GfK-Konsumklima unterstreicht die Tendenz. Das GfK- Konsumklima ist wieder in den positiven Bereich gelangt.Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland hat den Stabilisierungsmaßnahmen für die Deutsche Lufthansa in Höhe von 9 Milliarden Euro zugestimmt. Darin enthalten ist eine stille Einlage in Höhe von 5,7 Milliarden Euro. Die Deutsche Lufthansa muss für die Jahre 2020 und 2021 eine Vergütung von 4 Prozent dafür bezahlen. Bis zum Jahr 2027 steigt die Vergütung auf 9,5 Prozent an. Marktteilnehmer sind sehr gespannt, welche Auflagen die EU-Kommission der Lufthansa auferlegt. Auch heute liegt die Lufthansa-Aktie mit 9,20 Euro mehr als sechs Prozent im positiven Terrain.Die Aktien des Online-Zahlungsdienstleisters Wirecard werden heute sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Wirecard hat zum wiederholten Male die Veröffentlichung der Bilanz für 2019 verschoben. Am 18. Juni soll die Bilanz vorgelegt werden. Die Verschiebung wird damit begründet, das der Abschlussprüfer Ernst & Young nicht alle Prüfungen bis Anfang Juni abschließen kann. Die Wirecard-Aktie notiert knapp zwei Prozent niedriger bei 85,68 Euro. Zu Handelsbeginn fiel sie sogar auf 82,55 Euro.Der Run auf die TUI Aktie geht auch heute weiter. Die Aktie steigt heute um weitere 13 Prozent auf 4,75 Euro. Die geplanten Aufhebungen von Reisebeschränkungen scheinen die TUI Aktie zu beflügeln. Die Aktie ist mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Notierte die Aktie Mitte Februar noch bei über 10 Euro, so ist sie innerhalb kürzester Zeit auf 2,45 Euro gefallen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.