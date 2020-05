DAX kämpft um die 11.000 Punkte Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX dynamisch in die Woche startete, konsolidiert er seit Dienstag: Der DAX konnte sich im laufenden Handel kontinuierlich nach oben bewegen und greift gegenwärtig die Marke von 11.100 Punkten an. Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED. Sie erhoffen sich neue Erkenntnisse über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hatte am letzten Wochenende mit seinen Aussagen die Investoren in Kauflaune versetzt. Die Stuttgarter Derivateanleger sind bisher tendenziell eher negativ auf die weitere Kursentwicklung im DAX eingestellt.Die Aktien von Heidelbergcement werden heute sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Bei der virtuellen Hauptversammlung am 4. Juni wird der Konzern seinen Aktionären einen Dividendenvorschlag von 0,60 Euro je Aktie unterbreiten. Vor der Corona-Pandemie waren 2,20 Euro vorgesehen. Damit wird die Liquidität im Konzern weiter gestärkt. Die Aktie notiert heute knapp zwei Prozent niedriger bei 41,07 Euro.Fast kein Tag an der Börse Stuttgart, bei der die Wirecard Aktie oder ein verbrieftes Derivat auf den Online-Zahlungsdienstleister nicht sehr stark gehandelt wird. Heute steht die Wirecard Aktie im Mittelpunkt des Geschehens. Der TCI Hedgefondsmanger Chris Hohn hat am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft I in München Strafanzeige gegen Organmitglieder von Wirecard eingereicht. Der Hegdefonds verbreitete gestern die entsprechende Nachricht. Die Wirecard Aktie ist heute mit 84,10 Euro über zwei Prozent im positiven Terrain.Die Fresenius Aktie notiert heute beinahe über sieben Prozent höher bei knapp über 44 Euro. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Empfehlung von „Equal-weight" auf „Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro heraufgenommen. Auch die Dialysetochter Fresenius Medical Care notiert heute mit 75,10 Euro knapp vier Prozent höher.