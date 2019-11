DAX kämpft sich erneut zurück – Peking übt sich in Zurückhaltung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat sich auch heute wieder zurückgekämpft. Unter dem Strich steht damit ein versöhnlicher Wochenausklang eines sehr starken Börsenmonats in den Büchern. Zu der kurzzeitig befürchteten Entgleisung bei den Verhandlungen zwischen USA und China ist es nicht gekommen. So beginnen die ersten Anleger bereits wieder Mut zu fassen. Außerdem werden von institutionellen Investoren noch die Käufe zum Monatsende getätigt, was ebenfalls die Kurse stützt.Auf der anderen Seite aber fehlt das Signal aus technischer Sicht für eine Fortsetzung der Rally langfristig sogar bis in die Region über 15.000 Punkten. In den verbleibenden Wochen des Jahres dürfte es deshalb im besten Fall darum gehen, die Hürde des Jahreshochs bei rund 13.380 Punkten nachhaltig zu überwinden, um dieses Signal zu liefern. Und dafür bedarf es vermutlich neuer konkreter Nachrichten zum Gesprächsverlauf hin mindestens mal zu einer Unterschrift unter Phase Eins eines Handelsabkommens zwischen den USA und China.Für eine kurze Schrecksekunde sorgte in dieser Woche die Nachricht, dass US-Präsident Trump das neue Hongkong-Gesetz unterzeichnet hat. Allerdings reagiert die Regierung in Peking bislang noch sehr zurückhaltend darauf. Sie verurteilt zwar das Gesetz, verbreitet aber gleichzeitig Optimismus, was die laufenden Handelsgespräche angeht. Die Nachwehen der Entscheidung aus dem Weißen Haus waren heute Morgen allerdings noch zu spüren und drückten den DAX zunächst wieder unter die Marke von 13.200 Punkten. Zur schlechten Stimmung trug aber auch der herbe Einbruch der Industrieproduktion in Japan um 4,2 Prozent bei. Das war weitaus höher als erwartet. Die Märkte erwarten gerade eine Verbesserung der Wirtschaftsdaten, keine weitere Eintrübung.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.