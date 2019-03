DAX kämpft sich erneut nach oben - Das Warten auf positive Impulse geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Warten an der Börse auf positive Impulse geht weiter. Die bestimmenden Themen auf dem Parkett bleiben die gleichen: Brexit, Handelsstreit und Konjunktursorgen – in keinem Punkt sind wir über Nacht schlauer geworden. Dennoch kämpft sich der Deutsche Aktienindex wie auch schon gestern in positives Terrain vor und nimmt erneut Kurs auf die 11.500er Marke. Ob das Plus heute über den Tag gehalten werden kann, dürfte hauptsächlich in New York entschieden werden.An der Wall Street geht es aus technischer Sicht jetzt um alles. Halten die in dieser Woche erreichten Tiefs, kann die Rally noch einmal an Fahrt aufnehmen und der S&P 500 den Widerstand bei 2.821 Punkten knacken. Wenn nicht, kann sich nach dem Fehlversuch eines Ausbruchs nach oben auch ganz schnell eine Beschleunigung der Korrektur einstellen.Im Handelskonflikt zwischen den USA und China soll es Fortschritte geben, aber es liegt halt noch keine Lösung auf dem Tisch. Ebenso ist im Brexit-Drama der letzte Akt noch lange nicht aufgeführt. Wir wissen ein weiteres Mal, was die britischen Parlamentarier nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Um irgendetwas Positives aus den gestrigen Abstimmungen zu ziehen, dann wohl das, dass die Politiker weiterhin einen Austritt ohne Vertrag ablehnen.

Anleger sollten in diesen Tagen weiter einen Blick auf die Türkei und die Lira haben. Hier scheinen nach einer Phase vertrauensbildender Maßnahmen die jüngsten Interventionen der türkischen Regierung an den Währungsmärkten ein neues Kapitel des Vertrauensverlustes bei Investoren aufgeschlagen zu haben.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.