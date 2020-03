DAX kämpft mit der runden Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der dramatischen Talfahrt in den ersten beiden Märzwochen konnte sich der deutsche Leitindex im Bereich um 8500 stabilisieren. Die anschließende Gegenbewegung brachte rasch einen Rücklauf bis an die runde 10000 Punkte Marke. Diese konnte am vergangenen Mittwoch nicht überwunden werden und auch am gestrigen Handelstag war für den DAX bei exakt 10000,96 Schluß.



Wir interpretieren dies jedoch noch nicht als Rückeroberung der vielbeobachteten Schwelle. Hierzu sollte noch das Gap bei 10390 geschlossen werden. Am heutigen Freitag notiert der DAX zum Mittag hin aktuell rund 1,8 Prozent schwächer bei 9826 Zählern. In der kommenden Handelswoche muss sich zeigen, ob die Bullen bereits Ihr "Pulver verschossen" haben oder ob sich die V-förmige Erholung weiter fortsetzen kann.

DAX Tageschart

Finanztrends Video zu DAX



