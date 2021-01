DAX kämpft jetzt um die 13.500 – Die Fed lässt den Ball bei der Politik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die US-Notenbank sprach gestern von einer wirtschaftlichen Abschwächung und das nur kurze Zeit, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen einen großen Wurf in Sachen Konjunkturpaket gefordert hat, um eine Rezession abzuwenden. Allerdings haben die Demokraten in diesen Tagen mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump scheinbar Wichtigeres zu tun.Und einzelne Vertreter der Fed sprechen sogar schon von einer Straffung der Geldpolitik. Damit müssen sich die Anleger jetzt wohl oder übel auf eine langsamere Beschlussfassung der Regierung einstellen, während die Geldpolitik, die auf Knopfdruck in Windeseile handeln kann, nicht länger gewillt scheint, noch tiefer in die Werkzeugkiste zu greifen.Zu den Kapriolen bei Gamestop und dem Kampf der kleinen Anleger gegen die großen Hedgefonds sagte die Fed zwar gestern nichts, jedoch will die Regierung Biden sich in die Situation einschalten und Schritte prüfen. Es ist gut möglich, dass es in Zukunft eine stärkere regulatorische Beaufsichtigung von Nachrichtenforen wie Reddit geben wird, um solche gezielten Marktmanipulationen abzuwenden.Die eigentlich guten Quartalszahlen von Apple und Facebook wurden gestern von der schwachen Gesamtmarktlage überdeckt. Die schwachen Zahlen von Boeing zeigen aber noch einmal deutlich, dass die Old Economy immer noch unter der Pandemie leidet, die im Übrigen auch noch lange nicht überwunden ist.

