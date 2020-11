DAX kämpft mit dem Widerstand – Immer mehr Liquidität auf der Suche nach Rendite

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Ernennung der ehemaligen Fed-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin unter einem US-Präsidenten Joe Biden dürfte zu einer engeren Verzahnung der Notenbank mit der Regierung führen. Zusammen mit dem Willen der Demokraten zu höheren Staatsschulden könnten die Märkte vor einer neuen Welle geld- und fiskalpolitischer Lockerungsmaßnahmen stehen. Die Anleger hoffen quasi auf ein potenzielles Superministerium in den USA zum Gelddrucken. Und immer mehr Liquidität sucht Rendite – und findet sie am Aktienmarkt.Die Volatilität an der Wall Street ist abermals deutlich zurückgegangen. Die Investoren sehen jegliche Kursrückgänge als Einstiegschance an. Es scheint, als wolle jeder bei diesen tiefen Volatilitätsniveaus am Aktienmarkt mitmischen, da das wahrgenommene Schwankungsrisiko angesichts sich bietender Kurschancen sehr gering ist. Die Anleger werden von der Aussicht neuer geldpolitischer Lockerungen im Dezember und einem früher oder später anstehenden Konjunkturpaket in den USA in Watte gepackt.Gestern hat der Deutsche Aktienindex schon mal die 13.339 Punkte getestet. Dort war im September noch kein Vorankommen nach oben. Ob sich die Geschichte jetzt wiederholt, wird der Rest dieser Woche zeigen. Für den Moment richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Beschlüsse von Bund und Ländern zum Lockdown bis Weihnachten und darüber hinaus und diskutieren die Frage, wie stark die neuen und verlängerten die laufende konjunkturelle Erholung negativ beeinflussen werden. Allzu harte neue Schritte könnten für Irritationen bei den Anlegern sorgen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.