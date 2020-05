DAX kämpft mit der Marke von 11.700 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX im gestrigen Nachmittagshandel einen Kurseinbruch unter 11.600 Punkte erlitt, setzt sich die Aufwärtsbewegung im heutigen Handel fort. Kurz nach 10:00 Uhr erreichte der DAX sein bisheriges Tageshoch bei 11.787 Punkten. Dieses Niveau konnte er im weiteren Handelsverlauf nicht ganz halten und kämpft gegenwärtig mit der Marke von 11.700 Punkten. Aus charttechnischer Sicht ist die aktuelle 200 Tage-Linie, die bei 12.101 Punkten verläuft nicht mehr weit entfernt. Eine signifikante Überschreitung der 200 Tage-Linie würde für charttechnikaffine Investoren ein klares Kaufsignal darstellen.Heutiger Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart ist die TUI Aktie. Bis 13:00 Uhr ist bereits ein Handelsvolumen von mehr als vier Millionen Euro zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Vortagen verliert heute die TUI Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von 5,70 Euro ist sie mehr als acht Prozent im negativen Bereich. Die Aussicht auf die Wiederaufnahme der Reisetätigkeit hatte der Aktie in den letzten Tagen Rückenwind verliehen.Gestern hatte der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa über die Staatshilfen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds beraten. Der Aufsichtsrat hatte den Stabilisierungsmaßnahmen nicht zugestimmt, da die EU-Auflagen die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Lufthansa erheblich beeinträchtigen würden. Eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abstimmung über die Stabilisierungsmaßnahmen wird unter diesen Umständen nicht erfolgen. Die Aktie erholt sich von ihrem gestrigen Einbruch unter die neun Euro Marke und notiert aktuell bei 9,39 Euro.Die Daimler Aktie wird heute an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt. Zu Handelsbeginn konnte die Aktie die Marke von 36,50 Euro durchbrechen. Im Laufe des weiteren Handels gab die Aktie dem allgemeinen Markttrend entsprechend nach und liegt um die Mittagszeit bei 34,91 Euro mehr als zwei Prozent im Minus. Aktuell liegt die 200 Tage-Linie für die Daimler-Aktie bei 41,50 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.