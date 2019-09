DAX kämpft mit der 12.300er Marke - Nichts genaues weiß man nicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Handelsgespräche zwischen China und den USA sollen wieder besser laufen. Als Anleger kann man sich nun entscheiden: entweder man glaubt den Worten des US-Präsidenten oder man glaubt ihnen nicht, wissen tun es im Zweifel nur die Beteiligten selbst. Allerdings hat sich die Verlässlichkeit solcher Aussagen in den vergangenen Monaten als sehr gering herausgestellt.Heute zumindest hat es den Deutschen Aktienindex dazu bewogen, sich wieder an das untere Band der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen heranzuarbeiten, aus der er nach den Nachrichten zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump gefallen war. Jetzt geht es darum, die Marke von 12.294 Punkten schnellstmöglich wieder nachhaltig zu überwinden, dann wäre der kurze Ausflug darunter nur ein Ausrutscher gewesen und ein paar Bären nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Für eine solche Entwarnung ist es aber definitiv zu früh.Im innenpolitisch und vom Wahlkampf getriebenen Bestreben der Demokraten, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, stellt sich für die Investoren vor allem die Frage nach dem möglichen Ausgang eines solchen Verfahrens und ihren Auswirkungen auf den laufenden Handelsstreit mit China und damit auch auf den Aktienmarkt. Zumindest dürfte die Affäre erst einmal eine Weile den Kongress blockieren und eine Ratifizierung des US-mexikanischen Handelsabkommens verzögern.

