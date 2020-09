DAX – jetzt ist es doch passiert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat sich nun einige Zeit damit beschäftigt, die Widerstandszone auszuloten und den Anlegern die Hoffnung zu erhalten, nach oben auszubrechen. Erst Anfang September hatte es einen Tag gegeben, an dem die Eröffnung so positiv war, dass ein Ausbruch hätte erfolgen können. Dieser Versuch wurde aber bereits im Keim erstickt. Unmittelbar danach konnte der Ausbruch nach unten und damit der Trendbruch verhindert werden. Die folgenden Tage waren ein Treten auf der Stelle und es musste eine Entscheidung her. Diese ist nun zum Wochenstart offenbar gefallen.



Mit hohen Umsätzen (der Freitagsumsatz darf dabei wegen des Options&Futures-Verfall nicht berücksichtigt werden) ist der deutsche Leitindex nicht nur aus der Seitwärtsrange nach unten herausgefallen, sondern hat auch den seit Juni dieses Jahres bestehenden Aufwärtstrend gebrochen. Die Indikatoren hatten dies bereits mit Divergenzen angedeutet. Die saisonale Statistik spricht zumindest bis Ende September für eine Ausweitung der nun begonnenen Korrekturbewegung. Auch wenn diese Statistik für eine Anstiegsbewegung ab Oktober spricht, kann es aufgrund der bisherigen Stärke im Markt durchaus zu einer Phasenverschiebung kommen und die Schwäche noch etwas länger anhalten.

