DAX – jetzt geht ihm doch die Luft aus

Die Lage beim DAX hat sich bislang als sehr robust und konstruktiv erwiesen. Eine kleine Korrektur nach einem kräftigen Anstieg ist schließlich ein normales Verhalten. Das Erreichen der alten Aufwärtstrendlinie zeigt, dass die Marktteilnehmer gewillt sind, den Trend unter dieser Linie weiterzuführen. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass Options- und Futures Verfallstermine, noch dazu die „großen“, häufig Wendepunkte im Markt markieren.



So könnte es am Freitag gewesen sein, als eben diese Trendlinie getestet wurde. Zum Wochenstart fielen die Umsätze wieder geringer aus und die Notierung des Index war rückläufig. Zudem hat der Stochastik-Indikator ein Verkaufssignal generiert. Der MACD-Indikator steht kurz davor, dieses zu bestätigen. Eine Divergenz bei diesem Indikator mahnt zusätzlich zur Vorsicht. Hinzu kommt noch, dass der Markt nahezu exakt im Bereich des Tops von Anfang Mai gedreht hat. Für den Rest der Woche ist also eher Zurückhaltung als Euphorie angesagt.

