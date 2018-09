DAX – jetzt einsteigen?

Der Dax büßte im Laufe der vergangenen Woche kräftig Punkte ein und notiert zum Wochenanfang unterhalb der 12.000er-Marke. Damit rückt das Jahrestief bei 11.727 Punkten näher. Ein guter Zeitpunkt für den Einstieg, wie wir finden. Für offensive Trader, die davon ausgehen, dass das Jahrestief nicht mehr unterschritten wird, sind die Turbo-Bull Scheineundattraktiv. Anleger greifen zum Discounter

In den USA fiel der Arbeitsmarktbericht wie erwartet aus. Wir blicken auf den Bericht der VP Bank:

USA – Arbeitsmarktbericht – gut wie immer – Lohnwachstum legt zu

Außerhalb des Landwirtschaftssektors wurden im August 201.000 neue Stellen geschaffen.

Der US-Arbeitsmarktbericht muss kaum noch kommentiert werden: wie immer, gut. Die jüngste Veröffentlichungsreihe an volkswirtschaftlichen Daten fiel äußerst robust aus, der gute Arbeitsmarktbericht für den August passt deshalb ins Bild. Der Fokus der Analysten liegt deshalb vor allem auf der Entwicklung der Löhne. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legen im August mit 2.9% deutlicher zu als erwartet. Gemessen an der niedrigen Arbeitslosenquote von 3.9% ist dies im historischen Vergleich aber noch immer ein verhältnismäßig geringer Zuwachs.

Nichtsdestotrotz, der Lohnzuwachs nimmt zu. Die Fed wird dies eng beobachten. Vorerst werden sich die Notenbanker nicht aus der Ruhe bringen lassen und an ihren moderaten Zinserhöhungen festhalten. Eine Zinserhöhung in diesem Monat ist eine abgemachte Sache. Sollte das Lohnwachstum weiter zulegen, wird es aber in den Fluren der Fed hektischer zugehen. Die Fed wird sich im laufenden Jahr noch an ihre quartalsweisen Zinserhöhungen klammern. Eine Abkehr von diesem Rhythmus ist wohl erst im kommenden Jahr zu erwarten.

