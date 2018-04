DAX – jetzt clever absichern…

Bei 11.800 fanden wir den DAX ausgesprochen günstig und haben zum Einstieg geblasen. Doch recht überraschend schnell stehen wir nun rund 800 Punkte höher. Sollte man nun noch einsteigen? Wir finden: Nein. Die Begründung gibt’s in 60-minütiger Breite in der Finanzmarktrunde am Mittwoch – Hier die Aufzeichnung.

Bei der HX1FBT liegt die obere Barriere bei 13.400 Punkten.

Als Handwerkszeug haben wir den Put-OS TD7KU5 in die Produktübersicht genommen.