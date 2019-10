DAX ist nicht zu bremsen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das kann sich doch sehen lassen. Der deutsche Leitindex verbuchte in der vergangenen Woche ein Plus von rund zwei Prozent auf 12.894 Punkte, was die dritte Gewinnwoche in Folge bedeutet. Sanftere Töne im Handelskonflikt und ein stabiler ifo-Index sorgten für erhöhte Kaufstimmung unter den Anlegern. Auch die letzte Pressekonferenz des EZB-Präsidenten Mario Draghi, in der er bestätigte, dass die Notenbank bis auf weiteres an den niedrigen Zinsen festhalten wird, wurde positiv aufgenommen.

Zudem haben überraschend positive Quartalszahlen bei einigen DAX-Größen wie BASF, Daimler sowie Continental den Leitindex gestützt. Der Brexit-Konflikt und die schwachen Daten aus Übersee wurden dagegen weitestgehend ignoriert.

Charttechnik:

Aus charttechnischer Sicht wurde der Aufwärtstrend im Tageschart ausgedehnt. Nun rückt die 13.000-Punkte-Marke ins Visier. Aber die Luft da oben ist schon sehr dünn. Sollte dieses runde Level tatsächlich erreicht werden, steigt natürlich immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass die Anleger nach und nach ihre Gewinne in Sicherheit bringen wollen und damit die überfällige Korrektur auslösen. Unterstützungszonen auf der Unterseite finden sich bei 12.660 und bei 12.400 (50%Korrektur).

Trading-Idee:

Nach so einer starken Bewegung auf der Oberseite ist ein weiterer Aufbau einer Long-Position sehr spekulativ. Aus diesem Grund empfehle ich die Positionsgröße zu minimieren und die Teilverkäufe relativ früh zu realisieren.

Auf der Stundenebene hat der vorherrschende Trend ein relevantes Tief im Bereich von 12.600 ausgebildet. Sollte diese Zone zum Wochenbeginn angelaufen werden, ist eine Eröffnung mit einem engen Stopp durchaus empfehlenswert. Rutscht der Kurs unter diese Marke, so wäre der das Long-Szenario dahin.







