DAX: Das ist ein Hammer

Der DAX war gestern mit einem Punktestand von 13382,3 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den DAX (DE0008469008) mit +0,68 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 13345,65. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Rwe, Deutsche Wohnen sowie Merck. Die Kurse sind um +2,21 %, +1,58 % sowie +0,95 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Bayer AG, Volkswagen AG, Covestro AG. Die Abschläge belaufen sich auf -2,05 %, -1,62 %, -1,57 %.

Rwe Fundamental:

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rwe haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

Deutsche Wohnen Dividende:

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Deutsche Wohnen auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Deutsche Wohnen in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Deutsche Wohnen hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

Merck Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Merck damit 24,58 Prozent über dem Durchschnitt (3,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -3,16 Prozent. Merck liegt aktuell 30,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".





