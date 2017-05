DAX impulslos gestartet – Euro bleibt stark

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 02. Mai 2017

Der Deutsche Aktienindex startet impulslos und relativ unverändert in die neue Handelswoche und damit in den Monat Mai. Damit macht der Index zunächst in dem Seitwärtstrend weiter, in den er nach einem fulminanten Start in die Vorwoche eingeschwenkt war. Die Marke von 12.500 Punkten dürfte nur mit starken positiven Impulsen geknackt werden können.

Einerseits besteht die Hoffnung, dass nach den schwachen Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche die US-Notenbank morgen keine weitere Zinsanhebung beschließen wird. Andererseits ist man sich auf dem Frankfurter Börsenparkett nicht ganz sicher, wie weit die seit Tagen laufende Konsolidierung an der Wall Street noch gehen wird.

Unsicherheit erzeugt zudem die Stärke im Euro und das erneute Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Macron und Le Pen in Frankreich. Das Ergebnis der Stichwahl ist nicht absehbar, auch wenn die Märkte sich bereits in Sicherheit eines Wahlsiegs Macrons wähnen.