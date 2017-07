DAX holt positive Reaktion auf US-Arbeitsmarkt nach – G20 abgehakt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 10. Juli 2017

Die Anleger haben das Wochenende abgewartet, um den Unsicherheitsfaktor des G20-Gipfels zu umschiffen. Heute nun holen die Börsen die positive Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten vom Freitag aus den USA nach. Der Deutsche Aktienindex startet mit einem soliden Plus in die Woche, entscheidend allerdings bleibt weiter sein Umgang mit der Marke von 12.500 Punkten.

Immerhin bedeuten weniger stark gestiegene Stundenlöhne in den USA auch, dass sich die Federal Reserve mehr Zeit lassen kann. Die Märkte erwarten jetzt einen Hinweis auf eine Bilanzverkleinerung im September, gefolgt von einem weiteren Zinsschritt im Dezember.

Für den DAX positiv zu werten ist, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar erneut nicht den Sprung über den Widerstand 1,1450 EUR/USD geschafft hat. Diese Woche hält eine Fülle an Informationen darüber bereit, welche Währung aufwerten könnte – der Euro oder der US-Dollar. Dabei spielen vor allem die Wirtschaftsdaten am Freitag aus den USA und die Anhörungen von Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag eine gewichtige Rolle. Das Wechselkursverhältnis zwischen Euro und Dollar bleibt damit weiterhin zu einem großen Teil auch politisch gesteuert.